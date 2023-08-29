ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

احتساب نسبة التذبذب لسهم “التعاونية للتأمين” بسعر 124 ريالاً وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول 4 خطوات لتقديم الدعاوى عبر منصة معين هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة “موبي” توزع 12.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين إطلاق مشروع مرافي شمال جدة يتسع لـ 130 ألف نسمة وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإريترية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.