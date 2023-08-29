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تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإريترية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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