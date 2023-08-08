ضبط مواطنين روجا للإمفيتامين بالقصيم

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.
وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة”إكس”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.