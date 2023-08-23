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بحوزتهما لوحات مركبات مسروقة وذخيرة حية وأجهزة لوحية

ضبط مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين بالباحة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
ضبط مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين بالباحة
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما لوحات مركبات مسروقة، وذخيرة حية، وأجهزة لوحية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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