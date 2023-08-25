ضبط مواطن اتخذ مزرعة وكرًا لترويج المخدرات بسكاكا

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن؛ لاتخاذه مزرعة بمركز صوير في مدينة سكاكا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته وهواتف متنقلة وجهاز اتصال لاسلكي و(3) مناظير ومبلغ مالي.
ونوه الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.