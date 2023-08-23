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ضبط مواطن روّج المخدرات في الرياض بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
ضبط مواطن روّج المخدرات في الرياض بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة للتنظيم الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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