ضبط مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي في القصيم

ألقت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم القبض على مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي بتكسيره.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.