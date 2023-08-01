ضبط مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي في القصيم

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ألقت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم القبض على مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي بتكسيره.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة النبهانية بمنطقـة القصيـم تقبض على شخص لإتلافه جهاز صراف آلي pic.twitter.com/dJ3zr9Hv6Y
— الأمن العام (@security_gov) August 1, 2023