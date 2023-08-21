ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر استاد لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023 أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة النجار: غروهي اتحادي ولن يُغادر
ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على مواطن لترويجه (1.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.