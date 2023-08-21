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جرى إحالته إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على مواطن لترويجه (1.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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