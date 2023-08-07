إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان
قبضت شرطة محافظة الحرث بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 4.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (21,415) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.