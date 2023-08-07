ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان

قبضت شرطة محافظة الحرث بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 4.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (21,415) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.