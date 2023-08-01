ضبط مواطن و5 مخالفين لتهريب المخدرات بنجران وعسير مطالبة بمشاركة الأندية الخليجية في دوري روشن القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد الحاسمة سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة 26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام تحذير من رسالة متداولة على واتساب
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة حبونا في منطقة نجران، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.