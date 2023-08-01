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تمت الإحالة إلى النيابة العامة

ضبط مواطن و5 مخالفين لتهريب المخدرات بنجران وعسير

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
ضبط مواطن و5 مخالفين لتهريب المخدرات بنجران وعسير
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة حبونا في منطقة نجران، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب الحشيش

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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