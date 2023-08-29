جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي ضبط مواطن و7 مقيمين لترويجهم المخدرات في تبوك والرياض شيف سعودية تحول الأرز الحساوي إلى أطباق إيطالية عالمية اكتشاف دودة حية طولها 8 سم في دماغ امرأة تصدم العلماء حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين نظام صندوق التنمية الزراعية يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه منصة إكس تعاقب حسابات تشتري المتابعين والمشاهدات المنطقة اللوجستية في سبارك تبدأ عملياتها التشغيلية 2024 مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية
قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.