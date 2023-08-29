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جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن و7 مقيمين لترويجهم المخدرات في تبوك والرياض

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
ضبط مواطن و7 مقيمين لترويجهم المخدرات في تبوك والرياض
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

مقيم يروج الشبو

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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