كمين التجارة يوقع بوافد يتاجر في منتجات مخلة بالآداب

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
أعلنت وزارة التجارة ضبط وافد يتاجر في منتجات مخلة بالآداب بالرياض، بعد عمليات رصد وتحري من قبل الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية.
وقالت الوزارة في مقطع فيديو عبر منصة إكس: في كمين محكم.. وبعد عمليات رصد وتحرّي، فرقنا الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية، تضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب، وتحيله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم ضبط المنتجات وإحالة المخالف للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
🎥 | في كمين محكم..
وبعد عمليات رصد وتحرّي، فرقنا الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية
تضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب وتحيله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. pic.twitter.com/5uLm8Y54ij
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 9, 2023