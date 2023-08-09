كمين التجارة يوقع بوافد يتاجر في منتجات مخلة بالآداب

أعلنت وزارة التجارة ضبط وافد يتاجر في منتجات مخلة بالآداب بالرياض، بعد عمليات رصد وتحري من قبل الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية.

كمين محكم

وقالت الوزارة في مقطع فيديو عبر منصة إكس: في كمين محكم.. وبعد عمليات رصد وتحرّي، فرقنا الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية، تضبط وافد يتاجر بمنتجات مخلة بالآداب، وتحيله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإجراءات النظامية

ولفتت الوزارة إلى أنه تم ضبط المنتجات وإحالة المخالف للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.