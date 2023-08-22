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جرى تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الطوال بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (46) كيلوجرامًا من مادة الحشيش، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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