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مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع

ضبط 1.3 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
ضبط 1.3 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,394,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مَكِنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين الأردنية والسورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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