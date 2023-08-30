ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحلي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهم (3) مقيمين من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، و(4) مواطنين.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام أو تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.