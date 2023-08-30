Icon

الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا Icon دراسة: الزنجبيل يعالج أخطر أمراض العصر Icon لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا Icon الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله Icon ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين Icon السديس: تمكين المرأة لخدمة القاصدات دينياً.. ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً Icon وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة Icon تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة Icon انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحلي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهم (3) مقيمين من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، و(4) مواطنين.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة  للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام أو تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

قد يهمّك أيضاً
اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية

اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية

خالد ناري يصل السعودية اليوم للانضمام إلى الخليج

خالد ناري يصل السعودية اليوم للانضمام إلى الخليج

الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق