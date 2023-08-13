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بسبب الرعي الجائر واستغلال الرواسب

ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 21 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

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كما ضبطت 56 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1669 متنًا من الإبل و709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 20 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 14 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط مخالف لقطعه الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 4 مخالفين لتلويثهم وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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