ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 21 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 56 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1669 متنًا من الإبل و709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 20 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 14 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط مخالف لقطعه الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 4 مخالفين لتلويثهم وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (102) مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/dOtfHR0DkP
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 13, 2023