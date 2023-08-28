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3000 ريال غرامة هذا الفعل

ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وهم (9) مواطنين، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة إشعال النار

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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