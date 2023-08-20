ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 39 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 47 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1286 متنًا من الإبل و130 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 18 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 19 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط مخالف لنظام البيئة لبيعة وتخزينه الحطب والفحم المحليين.

كما تم ضبط مخالف لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة مكة المكرمة، فيما ألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك،

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.