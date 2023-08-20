ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع الأردني موسى التعمري يسجل أول ثنائية له بـ الدوري الفرنسي نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يدخل حيز النفاذ ولي العهد يطلق الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست بهدف تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المجر موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 5 أمور تقي الطلاب من مخاطر التعرض للشمس ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية صندوق التنمية الوطني يمول مشروع الطاقة الشمسية بالشعيبة بـ1.7 مليار ريال الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 39 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 47 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1286 متنًا من الإبل و130 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 18 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 19 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط مخالف لنظام البيئة لبيعة وتخزينه الحطب والفحم المحليين.
كما تم ضبط مخالف لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة مكة المكرمة، فيما ألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك،
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (110) مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/Diq9kT0uR2
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 20, 2023