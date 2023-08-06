ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 26 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 73 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1669 متنًا من الإبل و709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 21 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 34 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك، ومخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.