الإمارات تدعو مواطنيها للتقيد بمنع السفر إلى لبنان ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي إحباط تهريب 45 كجم من القات في جازان أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب حتى الـ9 مساءً توقعات باستمرار هطول الأمطار على عسير وجازان حتى نهاية الأسبوع استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض تشافي يُقرب نيمار من العودة لبرشلونة فض الشراكة شعار مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 26 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 73 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1669 متنًا من الإبل و709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 21 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 34 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك، ومخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (131) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/2mEYSdD8b2
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 6, 2023