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جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 15 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بـ 3 مناطق

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
ضبط 15 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بـ 3 مناطق
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.

نقل الرمال وتجريف التربة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (8) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والسورية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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