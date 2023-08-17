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جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

ضبط 19 آلية لنقل الرمال

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (19) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسية الهندية و(3) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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