ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات ارتفاع أرباح “جمجوم فارما” إلى 86 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات نيوم تستعد لتدشين أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية بالشرق الأوسط التحديث والأخذ بأسباب التطوّر والتمدّن سمة سعودية بامتياز لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور أرباح “أكوا باور” ترتفع إلى 414.4 مليون ريال الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (14) آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.