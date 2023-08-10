ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

الإبلاغ عن عمليات الاعتداء على البيئة

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (14) آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.