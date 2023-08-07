ضبط 21 مخالفًا أشعلوا النار في السودة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (20) مواطناً، ومقيماً من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات الخاصة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.