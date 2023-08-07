Icon

للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة Icon انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون ريال Icon الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon إحباط تهريب 22 كيلو من الحشيش بنجران Icon أرامكو تحقق 113 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني Icon هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon ضبط 21 مخالفًا أشعلوا النار في السودة Icon القبض على شخصين روجا للمخدرات بجدة وحائل Icon دليل تدريبي لمرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية Icon الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 21 مخالفًا أشعلوا النار في السودة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
ضبط 21 مخالفًا أشعلوا النار في السودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (20) مواطناً، ومقيماً من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت القوات الخاصة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
رسميًا.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا

رسميًا.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا

انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال

انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال

الإبلاغ

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف...

السعودية اليوم
تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض
آخر الاخبار

تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا...

آخر الاخبار
السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين
السعودية اليوم

السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد...

السعودية اليوم
عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة
آخر الاخبار

عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة

آخر الاخبار
ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور
آخر الاخبار

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي...

آخر الاخبار
نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية
الرياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال...

الرياضة
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم