ضبط 2163 مركبة تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 2163، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق السعودية.
وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس: إن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضبط 2163 مركبة مخالفة بمختلف مناطق السعودية.
وأضاف أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تهيب الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.