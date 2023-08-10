ضبط 2166 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 2166 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لـ ذوي الإعاقة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.