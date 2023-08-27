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ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بالقصيم، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

استعطاف المصلين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو: إنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، فضلًا عن رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد الجوامع، وأثناء خروجهم بعد فراغهم من أداء الصلاة.

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وأضاف الأمن العام، أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية الأردنية يقوم بالتسول داخل أحد المساجد.

الإبلاغ واجب وطني

ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 من بقية مناطق السعودية.

 

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