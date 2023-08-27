أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية 6 أعراض تؤكد فشل القلب
أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بالقصيم، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو: إنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، فضلًا عن رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد الجوامع، وأثناء خروجهم بعد فراغهم من أداء الصلاة.
وأضاف الأمن العام، أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية الأردنية يقوم بالتسول داخل أحد المساجد.
ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 من بقية مناطق السعودية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة القصيم .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/bxvq7lOzVk
— الأمن العام (@security_gov) August 27, 2023