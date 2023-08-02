مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر حيلة غريبة للقضاء على البعوض الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل 20 مليون سوداني على حافة المجاعة
أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة جازان، ضمن حملته الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
وأضاف: تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
وتابع: كما تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بالشكل المباشر أمام المحلات التجارية.
ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين، وأنه واجب وطني، وذلك من خلال رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة جازان .
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/vcGL1lGWbh
— الأمن العام (@security_gov) August 2, 2023