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ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة جازان، ضمن حملته الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الوقائع

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

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وأضاف: تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وتابع: كما تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بالشكل المباشر أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ واجب وطني

ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين، وأنه واجب وطني، وذلك من خلال رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

 

 

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