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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر اعتدائهم على آخر في محل تجاري بسلاح أبيض لخلاف مالي معه، نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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