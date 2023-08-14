بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة في البحر الأسود سحب فيلم باربي رسميًا من قاعات السينما الجزائرية مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر اعتدائهم على آخر في محل تجاري بسلاح أبيض لخلاف مالي معه، نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر. pic.twitter.com/d7eQUehYy6
— الأمن العام (@security_gov) August 14, 2023