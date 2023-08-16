Icon

حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا Icon مذيعة تكشف عن طريقة نصب جديدة ومخيفة في تأجير الشقق Icon أكوا باور السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بمليار دولار Icon تفعيل قوة إيكواس الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر Icon ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات Icon لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا Icon عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته Icon في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد Icon الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة Icon تراجع أسعار الذهب وسط حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة الرياض، ضمن حملاته الأمنية الميدانية لرصد وضبط المتسولين.

تفاصيل وقائع التسول

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بالطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء على قائدي المركبات.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 مروجين بالقصيم والرياض وإحباط تهريب 42 كجم قات في جازان

ضبط 4 مروجين بالقصيم والرياض وإحباط تهريب 42 كجم قات في جازان

منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام

منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام

وأضاف: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة، من خلال بيع علب الماء على قائدي المركبات، وكذلك رصد وضبط مواطنه تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

ولفت إلى أنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول من مرتادي المحلات التجارية، فضلًا عن رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ واجب وطني

ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية