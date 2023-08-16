ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات

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أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة الرياض، ضمن حملاته الأمنية الميدانية لرصد وضبط المتسولين.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بالطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء على قائدي المركبات.
وأضاف: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة، من خلال بيع علب الماء على قائدي المركبات، وكذلك رصد وضبط مواطنه تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
ولفت إلى أنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول من مرتادي المحلات التجارية، فضلًا عن رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية أمام المحلات التجارية.
ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الرياض .
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/3EWgP3OsCr
— الأمن العام (@security_gov) August 16, 2023