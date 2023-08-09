ضبط 4 متسولين بمكة المكرمة

أعلن الأمن العام ضبط 4 متسولين في منطقة مكة المكرمة، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل وقائع التسول

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وأضاف: تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأردف: رصد وضبط شخصين من الجنسية اليمنية، يقومان بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ واجب وطني

ودعا الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن المتسولين عبر أرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 من بقية السعودية.