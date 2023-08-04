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في 3 عمليات بالمدينة ودومة الجندل والشمالية

ضبط 4 مواطنين روجوا الإمفيتامين والأقراص المحظورة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
ضبط 4 مواطنين روجوا الإمفيتامين والأقراص المحظورة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ترويج أقراص ممنوعة

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة دومة الجندل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإمفيتامين المخدر

أيضًا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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