ضبط 47 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (47) مخالفًا لنظام البيئة، ( 32) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1286) متنًا من الإبل، و(130) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.