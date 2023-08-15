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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 47 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
ضبط 47 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (47) مخالفًا لنظام البيئة، ( 32) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1286) متنًا من الإبل، و(130) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الإبلاغ

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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