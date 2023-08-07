Icon

موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48 Icon ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير Icon السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة Icon ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق Icon الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم Icon كورونا والأزمة العالمية.. تعرف على أبرز القرارات السعودية بقمم العشرين Icon تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو Icon بقيادة ولي العهد.. أداء صندوق الاستثمارات سد منيع ضد الأزمات الاقتصادية العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إحالتهم إلى النيابة العامة

ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، اليوم الاثنين، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.

وأفاد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا

11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا

ضبط مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بسراة عبيدة

ضبط مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بسراة عبيدة

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف...

السعودية اليوم
تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض
آخر الاخبار

تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا...

آخر الاخبار
السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين
السعودية اليوم

السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد...

السعودية اليوم
عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة
آخر الاخبار

عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة

آخر الاخبار
ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور
آخر الاخبار

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي...

آخر الاخبار
نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية
الرياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال...

الرياضة
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم