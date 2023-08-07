ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، اليوم الاثنين، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.

وأفاد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.