موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48 ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم كورونا والأزمة العالمية.. تعرف على أبرز القرارات السعودية بقمم العشرين تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو بقيادة ولي العهد.. أداء صندوق الاستثمارات سد منيع ضد الأزمات الاقتصادية العالمية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، اليوم الاثنين، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.
وأفاد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/7rHVPw7gRJ
— الأمن العام (@security_gov) August 7, 2023