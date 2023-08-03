ضبط 5 مخالفين لبيعهم وتخزينهم ونقلهم حطبًا محليًّا

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية المصرية، ومواطنًا؛ لبيعهم وتخزينهم أكثر من (59) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.