ضبط 5 مخالفين لبيعهم وتخزينهم ونقلهم حطبًا محليًّا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية المصرية، ومواطنًا؛ لبيعهم وتخزينهم أكثر من (59) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة المدينة المنورة.

الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ واجب وطني

وحثَّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.