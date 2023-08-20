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في إطار الحملات الميدانية للمرور

ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.

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الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

دراجات آلية مخالفة

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