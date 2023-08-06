ضبط 508 دراجات آلية مخالفة بعدة مناطق

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 508 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.