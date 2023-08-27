ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 14 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون تصريح، و31 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 556 متنًا من الإبل و860 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 8 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا محليًا وتحويله إلى فحم.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، كما تم ضبط مقيم مخالف لتلويثه وسطًا بيئيًا.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.