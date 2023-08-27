Icon

مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية Icon جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ Icon تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية Icon ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم Icon ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بمساحة 100 مليون متر مربع Icon 10 مزايا مهمة يحققها التفكير الناقد Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا Icon تفاصيل وظائف جامعة نجران Icon ساعات تفصل محمد صلاح عن التوقيع للاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
للرعي الجائر واستغلال الرواسب

ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 14 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

قد يهمّك أيضاً
قادة السعودية يبذلون الغالي والنفيس لإعمار الحرمين الشريفين

قادة السعودية يبذلون الغالي والنفيس لإعمار الحرمين الشريفين

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

كما ضبطت مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون تصريح، و31 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 556 متنًا من الإبل و860 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 8 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا محليًا وتحويله إلى فحم.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 23 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، كما تم ضبط مقيم مخالف لتلويثه وسطًا بيئيًا.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية