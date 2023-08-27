ضبط 90 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية على أسواق الإطارات

نفذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على أسواق الإطارات، شملت جميع مناطق السعودية؛ للتأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.

استهداف آلاف الأسواق

واستهدفت الجولات 4657 سوقاً، نتج عنها مخالفة 90 منشأة، وتنوعت تلك المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منشأة لايتوفر لديها الدفع الالكتروني (مدى)، ومنتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج لا يوجد به تسعيرة.

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.