ضبط 90 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية على أسواق الإطارات ستيف هارفى ينفى خيانة زوجته مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بمساحة 100 مليون متر مربع 10 مزايا مهمة يحققها التفكير الناقد الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا
نفذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على أسواق الإطارات، شملت جميع مناطق السعودية؛ للتأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.
واستهدفت الجولات 4657 سوقاً، نتج عنها مخالفة 90 منشأة، وتنوعت تلك المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منشأة لايتوفر لديها الدفع الالكتروني (مدى)، ومنتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج لا يوجد به تسعيرة.
وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.