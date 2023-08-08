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جاري البحث عن أسرة مكونة من 6 أشخاص

ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات في نيبال أن ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد بلغ 38 شخصًا، بعد مقتل شخص آخر اليوم الثلاثاء.

ضحايا الانهيارات

ووفقًا لما ذكرته قناة “الحرة” الإخبارية، الثلاثاء، أفادت وزارة الداخلية النيبالية، بأن “هذه التطورات تأتي مع استمرار عمليات البحث عن أسرة مكونة من 6 أشخاص فقدوا جراء جرف انهيار أرضى منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتماندو”، مشيرة إلى فقد ما لا يقل عن 33 شخصًا حتى الآن جراء الأمطار الموسمية التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية.

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وتتسبب الأمطار التي تشهدها نيبال الواقعة في جبال الهيمالايا خلال فترة الأمطار الموسمية السنوية- الذي تبدأ عادة في منتصف شهر يونيو إلى سبتمبر من كل عام- في سقوط ضحايا وتسجيل خسائر في الممتلكات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد.

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