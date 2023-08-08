إغلاق السفارة الأمريكية بهايتي بعد إطلاق نار النفط يرتفع نحو 1% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اختفاء منزل في ثوانٍ معدودة بأمريكا القنصلية السعودية في لوس أنجلوس: احذروا تأثيرات الإضراب العمالي على الرحلات والمواصلات الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا المودة تدعم وتؤهل 200 من كبار السن عبر برنامج كبير العائلة إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض وظائف إدارية شاغرة بشركة علم أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن
كشفت السلطات في نيبال أن ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد بلغ 38 شخصًا، بعد مقتل شخص آخر اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لما ذكرته قناة “الحرة” الإخبارية، الثلاثاء، أفادت وزارة الداخلية النيبالية، بأن “هذه التطورات تأتي مع استمرار عمليات البحث عن أسرة مكونة من 6 أشخاص فقدوا جراء جرف انهيار أرضى منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتماندو”، مشيرة إلى فقد ما لا يقل عن 33 شخصًا حتى الآن جراء الأمطار الموسمية التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية.
وتتسبب الأمطار التي تشهدها نيبال الواقعة في جبال الهيمالايا خلال فترة الأمطار الموسمية السنوية- الذي تبدأ عادة في منتصف شهر يونيو إلى سبتمبر من كل عام- في سقوط ضحايا وتسجيل خسائر في الممتلكات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد.