ضربات الداخلية تطيح بمروجي المخدرات في جازان والباحة والقصيم ريال مدريد يضم كيبا لموسم الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي غرامات مالية على 4 وكالات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية خالفت النظام مذكرة تفاهم بين طيران ناس وسرك للتعاون في مجال الاستدامة الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش نيمار يُنهي الفحص الطبي ويصل الرياض هذا الأسبوع الأمن العام يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة في الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان أمطار غزيرة على بدر الجنوب وحبونا حتى الـ11 مساءً
أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الضربات المتتالية على مدمري العقول ومروجي المخدرات.
وحسب قناة “الإخبارية”، قالت وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية في منطقة جازان تمكنت من إحباط ترويج 136 كجم من نبات القات المخدر، وفي منطقة الباحة تم القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
أما في حائل، فتم القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة للتداول الطبي، كما قبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الشبو في المنطقة نفسها.
وفي القصيم، تم القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
فيديو | #بالمرصاد.. ضربات متتالية على مدمري العقول ومروجي المخدرات #الحرب_على_المخدرات#الإخبارية pic.twitter.com/YZXxli0OLM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2023