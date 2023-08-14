ضربات الداخلية تطيح بمروجي المخدرات في جازان والباحة والقصيم

أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الضربات المتتالية على مدمري العقول ومروجي المخدرات.

ضربات متتالية على مدمري العقول

وحسب قناة “الإخبارية”، قالت وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية في منطقة جازان تمكنت من إحباط ترويج 136 كجم من نبات القات المخدر، وفي منطقة الباحة تم القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

أما في حائل، فتم القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة للتداول الطبي، كما قبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الشبو في المنطقة نفسها.

وفي القصيم، تم القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.