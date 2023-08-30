ضربة أمنية تقود لضبط 3.4 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض التشكيل المثالي لرابع جولات دوري روشن مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل بالشرقية عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 مئوية فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 132 نقطة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,426,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد، والقبض على مروجيها، وهم (3) مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
ضبط أكثر من (3.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/1RqNMKhDZe
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 30, 2023