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اللاعب الإكوادوري يفضل الانتقال لـ تشيلسي

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الإكوادوري موسيس كايسيدو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برايتون الإنجليزي سيوجه ضربة قاضية لفريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، برفض الانضمام والعمل مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعد كايسيدو لإدارة تشيلسي

وذكر الإعلامي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن اللاعب الإكوادوري قرر الانضمام لـ تشيلسي الإنجليزي بدلًا من ليفربول، بسبب وعد لاعب برايتون لإدارة تشيلسي بالانضمام لهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية منذ نهاية مايو الماضي.

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وأضاف رومانو عبر حسابه في منصة ” إكس” أن تشيلسي سيتقدم بعرض جديد لإدارة برايتون للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري.

ويلعب كايسيدو مع نادي برايتون منذ عام 2021 قادمًا من فريق إنديبيندينتي ديل فالي الإكوادوري.

موسيس كايسيدو

عرض ضخم من ليفربول 

وكانت صحيفة The ATHLETIC الإنجليزية قالت إن ليفربول كان على استعداد للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري مقابل 140 مليون دولار أمريكي، رغم دخول تشيلسي في الصفقة بدفع 130 مليون دولار.

وفي وقت سابق، كان ليفربول أبدى رغبته بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة The Mirror الإنجليزية إن الريدز يرغب في التعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن عرض ليفربول سيكون مفيدًا لـ مبابي ولباريس سان جيرمان ومنه يستطيع اللاعب الفرنسي الانتقال لنادي ريال مدريد في صيف العام المقبل.

ولكن أعلن مبابي مؤخرًا أنه مستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

موسيس كايسيدو

 

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