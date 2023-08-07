ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي ضمك، مساء اليوم الاثنين، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

استخراج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي ضمك ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

استعدادات ضمك للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، معسكرًا خارجيًا في مدينة مورسيا الإسبانية، وعاد مؤخرًا إلى السعودية، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ كتيبة كوزمين كونترا منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في حائل، مساء يوم السبت المقبل، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية.