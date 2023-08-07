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ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ضمك، مساء اليوم الاثنين، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

استخراج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي ضمك ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

نادي ضمك
شهادة الكفاءة – المصدر @DAMAC_CLUB

استعدادات ضمك للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، معسكرًا خارجيًا في مدينة مورسيا الإسبانية، وعاد مؤخرًا إلى السعودية، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

ومن المقرر أن تبدأ كتيبة كوزمين كونترا منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في حائل، مساء يوم السبت المقبل، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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