Icon

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة Icon الأمير: انتقال تمبكتي لـ الهلال صحيح ولكن ! Icon الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة Icon تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة Icon العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان Icon مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار Icon وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبات المسروقة وفق عدد من الضوابط التي تنظم ذلك الإجراء.

تفاصيل الضوابط

وينص قرار مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها وفق الضوابط التالية:

قد يهمّك أيضاً
لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين

لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين

توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد

توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد

  • يسري تحمل الدول للرسوم والغرامات من تاريخ تقديم مالك المركبة بلاغًا عن فقدان مركبته.
  • كما نص القرار على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة أو المتحايلين من ملاك تلك المركبات.

قرارات مجلس الوزراء

وكان المجلس اتخذ عدة قرارات هامة في جلس اليوم أبرزها الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392هـ – الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني.

المركبات المسروقة

كما وافق المجلس على تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير