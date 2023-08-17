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منها عدم استغلال الأطفال في الإعلانات

ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

منصة موثوق

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس: استمرارًا لسعينا في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

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الضوابط والشروط

وبحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت الضوابط والشروط كما يلي:

  • عدم الإضرار بسمعة الشركات أو المؤسسات أو الأفراد
  • عدم استغلال الأطفال في الإعلانات
  • عدم السماح لأي طرف آخر بالإعلان من خلال الحساب المسجل في الرخصة
  • أن يوضح بطريقة تزيل الشك أن ما يتم عرضه عبارة عن مواد إعلانية، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة
  • خلو الإعلان من أي عنف أو عنصرية
  • خلو الإعلان من التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات
  • عدم الإعلان للمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة غير المشروعة
  • استخدام أسماء الحسابات والأوصاف المعتمدة في الترخيص
  • عدم عرض أو تسويق أي مادة إعلانية دون وجود اتفاق مكتوب

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