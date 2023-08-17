ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

منصة موثوق

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس: استمرارًا لسعينا في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

الضوابط والشروط

وبحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت الضوابط والشروط كما يلي: