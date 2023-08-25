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لمحاكمته بتهمة التلاعب في انتخابات 2020 الرئاسية

طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن
المواطن - فريق التحرير

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تستعد طائرة الرئيس السابق دونالد ترامب للهبوط في مطار أتلانتا بولاية جورجيا بعد تمهيدًا لتسليم نفسه إلى سجن فولتون، وفقًا لما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

رابع محاكمة جنائية

ويستعد ترامب لتسليم نفسه، تمهيدًا لمحاكمته في قضية التلاعب في انتخابات 2020 الرئاسية، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها إضافة لقضية الهجوم على الكونجرس والتجسس والممثلة الإباحية.

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وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

كما يأتي هذا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر عدم المشاركة فيها بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه، إلا أنه مع ذلك خطف الأضواء.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا، اليوم (الخميس) عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينيتش).

سبب الاعتقال

وكتب ترامب منشورًا بهذا الصدد في موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: شاهد مقابلتي 231 مليون شخص، وهذا الفيديو هو الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزيد عدد مشاهداته على السوبر بول بضعفين! ولكنني أعتذر، إذ أضطر للتوجه إلى أتلانتا بولاية جورجيا، التي وصلت فيها جرائم القتل والجرائم العنيفة إلى مستويات غير مسبوقة، ليعتقلوني بسبب المدعية العامة المؤسفة اليسارية المتطرفة فاني ويليس.

واعتبر ترامب أن سبب اعتقاله اتصال هاتفي طبيعي وكذلك امتلاكي ما يكفي من الشجاعة للوقوف ضد تزوير نتائج الانتخابات.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه اتهامًا بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه لسجن فولتون طوعًا، ثم سيتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف دولار.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عامًا.

 

 

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