طائرة تصطدم بأخرى في مطار سان دييغو بأمريكا

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة جماهير الأهلي تستغيث: التركي ديميرال مرفوض في نادينا رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا التنفيذي تطلق البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين 24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار لحظة دخول موجة غبار شديدة للمفرق الأردنية ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب 14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
حققت السلطات الأمريكية في اصطدام وشيك بين طائرة تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية وطائرة أعمال من طراز سيسنا في مطار سان دييغو الأسبوع الماضي.
ووفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم، اكد المجلس الوطني لسلامة النقل، أمس، أنه يبحث في توغل بالمدرج في 11 أغسطس الجاري الذي لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.
وأردف المجلس أن الحادث وقع عندما تم السماح لطائرة طراز سيسنا 569 إكس، بالهبوط على المدرج رقم 27، واصطدمت بطائرة، تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية، طراز بوينغ 737، كانت في طابور على المدرج نفسه.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد ذكرت، في يونيو الماضي، أنها ستبدأ دورات تدريبية شهرية إجبارية للسلامة لمراقبي الحركة الجوية، بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد ارتفاع حاد في حوادث الاصطدام الوشيكة.