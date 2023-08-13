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لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار

طائرة تصطدم بأخرى في مطار سان دييغو بأمريكا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
طائرة تصطدم بأخرى في مطار سان دييغو بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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حققت السلطات الأمريكية في اصطدام وشيك بين طائرة تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية وطائرة أعمال من طراز سيسنا في مطار سان دييغو الأسبوع الماضي.

اصطدام طائرتين

ووفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم، اكد المجلس الوطني لسلامة النقل، أمس، أنه يبحث في توغل بالمدرج في 11 أغسطس الجاري الذي لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.

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وأردف المجلس أن الحادث وقع عندما تم السماح لطائرة طراز سيسنا 569 إكس، بالهبوط على المدرج رقم 27، واصطدمت بطائرة، تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية، طراز بوينغ 737، كانت في طابور على المدرج نفسه.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد ذكرت، في يونيو الماضي، أنها ستبدأ دورات تدريبية شهرية إجبارية للسلامة لمراقبي الحركة الجوية، بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد ارتفاع حاد في حوادث الاصطدام الوشيكة.

اصطدام طائرتين

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