طائرة روسية تطارد مُسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع روسية بأن طائرة عسكرية روسية (سو-30) رافقت طائرة استطلاع مُسيّرة أمريكية (ريبر) فوق البحر الأسود.

وقالت وكالة تاس للأنباء: إن الطائرة المُسيّرة لم تنتهك حدود الدولة الروسية. وشددت الدفاع الروسية، على أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها مرة أخرى، ولم تكن هناك أي انتهاكات لحدودنا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مُسيرتين دون طيار تابعتين للقوات الأوكرانية، محلقتين في سماء مقاطعتي بريانسك، وكورسك.