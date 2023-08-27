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لم تنتهك الحدود الروسية

طائرة روسية تطارد مُسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
طائرة روسية تطارد مُسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وزارة الدفاع روسية بأن طائرة عسكرية روسية (سو-30) رافقت طائرة استطلاع مُسيّرة أمريكية (ريبر) فوق البحر الأسود.

وقالت وكالة تاس للأنباء: إن الطائرة المُسيّرة لم تنتهك حدود الدولة الروسية. وشددت الدفاع الروسية، على أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها مرة أخرى، ولم تكن هناك أي انتهاكات لحدودنا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مُسيرتين دون طيار تابعتين للقوات الأوكرانية، محلقتين في سماء مقاطعتي بريانسك، وكورسك.

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