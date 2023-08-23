طائرة قائد فاغنر سقطت بجناح واحد

اختفت الطائرة المتحطمة شمال موسكو عن الرادار بعد 26 دقيقة من مغادرتها، وفقًا لشبكة REN TV الروسية.

لم يستجب لمكالمات متعددة

وبحسب تلفزيون رين، فإن طاقم الطائرة لم يستجب لمكالمات متعددة بعد اختفائها عن الرادار.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطائرة المملوكة لقائد فاغنر سقطت بجناح واحد.

وأكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة روسيا 24 وموقع ريدوفكا العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

مقتل بريغوجين وأوتكين

ونقل موقع باراز الروسي عن ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي لروسيا فلاديمير روغوف، ورئيس حركة نحن معًا مع روسيا، تأكيده مقتل بريغوجين وأوتكين.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء الروسية بمقتل جميع من كانوا بالطائرة، وعددهم 10 أشخاص، مشيرة إلى ورود اسم زعيم مجموعة “فاغنر” المسلحة بقائمة الركاب.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية روسافياتسيا، أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي تحطمت وقضى كل من كان على متنها.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على منصة تلغرام: كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقًا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.