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عبر برمجة أدوات التنظيف المنزلية

طالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
طالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الطالب عبد العزيز، من ابتكار تقنية جديدة تساهم في تنظيف المنزل بدون إزعاج، وهي عبارة عن حساسات يتم تركيبها في أدوات التنظيف المنزلية وتعمل عند وقت النوم.

وأوضح الطالب عبدالعزيز في حديثه لـ “قناة الإخبارية” أنه طرح فكرة أن تكون أدوات التنظيف المنزلية مبرمجة، وذلك حتى يمكن تشغيلها عندما يكون المنزل خاليًا.

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وأضاف أنه سيكون هناك حساس في تلك الأدوات لتمكين الأجهزة من تنظيف المنزل وقت النوم وحتى في الصباح.

وأبدى الطالب عبدالعزيز أمله في أن يسجل فكرته كـ براءة اختراع وتطويرها في المركز العلمي .

 

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