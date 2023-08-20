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أعرب عن سعادته لوجوده وبعودته للدراسة

طالب يتفاعل مع مدير تعليم المدينة المنورة بطريقة عفوية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
طالب يتفاعل مع مدير تعليم المدينة المنورة بطريقة عفوية
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل أحد الطلاب مع تواجد مدير تعليم المدينة المنورة خلال بداية اليوم الدراسي في العام الجديد، بطريقة عفوية؛ حيث شعر بالدهشة لتواجده في المدرسة.

وأعرب الطالب عن سعادته ودهشته بتواجد مدير تعليم المدينة المنورة ناصر عبدالكريم في مدرسته، قائلاً: “هذا مدير التعليم؟ كيف حالك أستاذ”، وقام بمصافحته، ليثير تفاعله وحماسه سؤال مدير التعليم له عن أحواله وعن دراسته، ليجيب عليها بالقول:” الحمد لله مبسوط اليوم أنا في الصف السادس”.

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عودة الطلاب

وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم استعدادها لـ العام الدراسي الجديد منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.

وعملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة الطلبة.

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