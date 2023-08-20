جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية وظائف إدارية لدى وزارة الحرس الوطني أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية العالم ينتظرك .. الابتسامة تعلو وجوه 6 ملايين طالب وطالبة مع عودة الدراسة تعليم جدة تستقبل الطلاب المستجدين بشخصيات كرتونية طالب يتفاعل مع مدير تعليم المدينة المنورة بطريقة عفوية 10 إجازات متنوعة خلال العام الدراسي 1445 البنيان: التعليم محرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية والأسرة شريك في النجاح تغول مؤثري السوشيال ميديا على المستوى المحلي لم يأتِ من فراغ مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد
تفاعل أحد الطلاب مع تواجد مدير تعليم المدينة المنورة خلال بداية اليوم الدراسي في العام الجديد، بطريقة عفوية؛ حيث شعر بالدهشة لتواجده في المدرسة.
وأعرب الطالب عن سعادته ودهشته بتواجد مدير تعليم المدينة المنورة ناصر عبدالكريم في مدرسته، قائلاً: “هذا مدير التعليم؟ كيف حالك أستاذ”، وقام بمصافحته، ليثير تفاعله وحماسه سؤال مدير التعليم له عن أحواله وعن دراسته، ليجيب عليها بالقول:” الحمد لله مبسوط اليوم أنا في الصف السادس”.
وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
وبدأت وزارة التعليم استعدادها لـ العام الدراسي الجديد منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.
وعملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة الطلبة.
فيديو | أحد الطلاب يتفاعل مع مدير تعليم المدينة المنورة في أول أيام #العام_الدراسي_الجديد_1445#العودة_للدراسة#العالم_ينتظرك#الإخبارية pic.twitter.com/iOnjtfKWBu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2023